В Єгипті туристів чекає нове археологічне відкриття

Єгипет оголосить про величезне нове археологічне відкриття у вересні, заявив міністр туризму та старожитностей Халед Ель-Анані під час прямого ефіру Американської торгової палати (AmCham) на щорічних загальних зборах Єгипту.

Зустріч пройшла в суботу в Національному музеї єгипетської цивілізації (NMEC) в старому Каїрському районі Фустат.

Ель-Анані заявив, що Єгипет повинен був оголосити про величезне археологічне відкриття в травні. Однак після надзвичайно позитивних відгуків від «Золотого параду Фараона » у квітні уряд відчув, що немає необхідності поспішати з просуванням в галузі археології. В результаті було вирішено відкласти оголошення до кінця літа, у вересні.

Міністр також повідомив, що, незважаючи на нову пандемію коронавірусу (COVID-19), Єгипет зміг оголосити про багато відкриттів, два з яких були надзвичайно важливими. Обидва знаходяться в Саккарі, в частині некрополя давньоєгипетської столиці Мемфіса.

“Ці два відкриття, які вважалися одними з 10 найкращих відкриттів 2020 року, включали виявлення понад 150 запечатаних трун, всі вони кольорові та з цілими муміями”, – додав він. «Це було на додаток до багатьох похоронних об’єктів та статутів , з археологічними роботами, які все ще потрібні на цьому місці».

Ель-Анані зазначив, що майбутнє оголошення про археологічне відкриття буде більшим, ніж відкриття, оголошене в листопаді минулого року в Сакарі.