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В Египте туристов ждет новое археологическое открытие

Египет объявит об огромном новое археологическое открытие в сентябре, заявил министр туризма и древностей Халед Эль-Анани во время прямого эфира Американской торговой палаты (AmCham) на ежегодном общем собрании Египта.

Встреча прошла в субботу в Национальном музее египетской цивилизации (NMEC) в старом Каирском районе Фустат.

Эль-Анани заявил, что Египет должен был объявить об огромном археологическое открытие в мае. Однако после чрезвычайно положительных отзывов от «Золотого парада Фараона» в апреле правительство почувствовал, что нет необходимости спешить с продвижением в области археологии. В результате было решено отложить объявление до конца лета, в сентябре.

Министр также сообщил, что, несмотря на новую пандемию коронавируса (COVID-19), Египет смог объявить о многих открытий, два из которых были очень важны. Оба находятся в Саккаре, в части некрополя древнеегипетской столицы Мемфиса.

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«Эти два открытия, которые считались одними из 10 лучших открытий 2020 года, включали выявление более 150 запечатанных гробов, все они цветные и с целыми мумиями», — добавил он. — «Это было в дополнение ко многим похоронных объектов и уставов, с археологическими работами, которые все еще нужны на этом месте».

Эль-Анани отметил, что будущее объявления о археологическое открытие будет больше, чем открытие, объявленное в ноябре прошлого года в Саккаре.

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