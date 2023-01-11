В Єгипті до довічного ув’язнення засудили 29-річну українку

Єгипетський суд засудив 29-річну українку Людмилу Балакіну до довічного ув’язнення і штрафу за спробу ввезення наркотиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на єгипетське видання Akhbar El Yom.

Як пише видання, Каїрський кримінальний суд виніс вирок стосовно української громадянки у вигляді довічного ув’язнення та штрафу у розмірі 100 тисяч єгипетських фунтів (понад 3,6 тисячі доларів) за спробу незаконного ввезення в країну близько 4 кілограмів кокаїну.

Жінку, яка мешкає у Нідерландах, затримали під час перевірки в аеропорту Каїру. Під час слідства вона зізналася, що отримала наркотики від єгиптянина, котрий проживає за кордоном і заплатив їй 2500 доларів за в’їзд у країну разом із наркотиками. Слідству так і не вдалося знайти покупця.

Видання нагадало, що у 2019 році Єгипет посилив покарання для контрабандистів наркотиків, включивши до нього і смертну кару.