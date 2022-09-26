Туристам розповіли про три схеми обману від місцевих жителів в Єгипті

Туристка, яка відвідала екскурсії в Єгипті, розкрила три схеми обману від місцевих жителів, з якими зіткнулася під час відпочинку.

Дівчина уточнила, що була на екскурсії у стародавньому єгипетському місті Луксор. Крім краси та історії місця, на неї справило велике враження жадібна поведінка місцевих жителів, які прагнули виманити з іноземців більше грошей. Туристка згадала ситуацію, коли єгиптяни запропонували її групі пригоститися коржами та покурити кальян, збрехаючи при цьому, що це абсолютно безкоштовно.

Потім ми поїхали до храму Хатшепсут і тут мило запропонували сфотографувати нас. Але після фото нам показали знаками “Давай гроші” – довелося заплатити, щоб забрати телефон. І тут я зрозуміла, що це не вияв доброти, а розлучення», — поскаржилася туристка.

Третій прийом, в який потрапила дівчина, стало шахрайство вуличних торговців. Коли жінка підійшла купити газування за один долар до одного торговця, який оголошував ціну, вартість напою різко зросла до трьох доларів. При цьому, за словами туристки, після її відмови продавець почав ганити та крити її матом.