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Турки запустили нову концепцію «All Inclusive», що об’єднує готелі у Туреччині, Єгипті, Дубаї та Хорватії.

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Турки запустили нову концепцію «All Inclusive», що об'єднує готелі у Туреччині, Єгипті, Дубаї та Хорватії.

Популярна у туристів турецька готельна мережа Rixos ініціювала запуск нової спеціалізованої платформи “все включено”, що об’єднує готелі в Туреччині, Єгипті, Дубаї та Хорватії. Йдеться про AllInclusive-Collection.com, запущену у вересні 2023 року. Туристам обіцяють «нову спеціалізовану платформу, на якій вони зможуть відкривати для себе та бронювати пропозиції системи «все включено».

Як заявили в турецькій пресі організатори платформи, ALLinclusive-collection.com об’єднає понад 30 курортів всесвітньо відомих брендів, включаючи Rixos, SO/ та Swissôtel. У планах розширення також понад 50 курортів від цих провідних брендів та інших, включаючи Hyde, Mondrian, SLS і Фермонт.

Також організатори заявили, що курорти-учасники будуть «в найкрасивіших і найзабутніших місцях» популярних у туристів країн — серед них назвали Туреччину, Єгипет, Дубай та Хорватію. Серед готелів згадані Rixos Qetaifan Island North в Досі, де знаходиться один з найбільших у світі аквапарків, Rixos The Palm Hotel & Suites, популярне місце відпочинку в Дубаї на знаменитому острові Пальма Джумейра; SO/ Sotogrande в Андалузії; Rixos Premium Belek та Heritage Grand Perast від Rixos у Чорногорії. Протягом наступних 18 місяців до платформи приєднаються понад десять курортів, у тому числі Swissôtel Sharm el Sheikh.

«ALL Inclusive Collection матиме новий сучасний автономний веб-сайт. Гості, які бронюють квитки через платформу, можуть скористатися глобальною програмою лояльності ALL – Accor Live Limitless, щоб отримати нагороди та унікальні переваги», – додали експерти.

Як заявили представники Rixos на чолі з його засновником Феттахом Тамінсом, запуск платформи відбувається в той час, коли попит на проживання за системою «все включено» вище, ніж будь-коли. «Використовуючи цей попит та куруючи найкращі курорти провідних брендів, ALL Inclusive Collection стане лідером світового ринку у сфері розкішного бізнесу «все включено» із сильним портфоліо по всьому світу», – запевнили вони.

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