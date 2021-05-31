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Перший сонячний корабель Хуфу буде переданий Великому Єгипетському музею в червні

Генеральний керівник проекту Великого Єгипетського музею та його околиць Атеф Мофтах повідомив, що перший сонячний корабель Хуфу, розташований на південній стороні піраміди Хеопса, буде переданий Великому Єгипетському музею в червні 2021 року.

Перший сонячний корабель Хуфу буде переданий Великому Єгипетському музею в червні

За словами Мофтаха, процесу передачі передуватиме репетиція. Репетиція проводитиметься на тих самих навантаженнях, що і човен, а не на самому човні, тому що складно побудувати ще одну стійку довжиною 50 метрів для репетиції.

Під час самого заходу будуть два майданчики для ЗМІ під час виходу судна та прибуття до кінцевого пункту призначення.

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