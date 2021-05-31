Первый солнечный корабль Хуфу будет передан Большом Египетскому музею в июне

Генеральный руководитель проекта Большого Египетского музея и его окрестностей Атеф Мофт сообщил, что первый солнечный корабль Хуфу, расположенный на южной стороне пирамиды Хеопса, будет передан Большому Египетскому музею в июне 2021 года.

По словам Мофтаха, процесса передачи будет предшествовать репетиция. Репетиция будет проводиться на тех же нагрузках, что и лодка, а не на самой лодке, потому что сложно построить еще одну стойку длиной 50 метров для репетиции.

Во время самого мероприятия будут две площадки для СМИ во время выхода судна и прибытия в конечный пункт назначения.