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Пара туристів отруїлися хімікатами в готелі Єгипту

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Туристи отруїлися хімікатами від клопів у готелі Єгипту та не вижили.

Пара туристів померла після ночі в готелі Єгипту. Подружжя отруїлось хімікатами від постільних клопів, якими обробили сусідній номер, передає The Independent.

Трагедія сталася ще у 2018 році, але причину смерті озвучили лише зараз, через п’ять років.

Британці Джон та Сьюзен Купер приїхали відпочити до п’ятизіркового готелю у Хургаді. Разом з ними в поїздку вирушили дочка та троє онуків. У номері пари спала одна із онучок. Але першої ж ночі 12-річній дівчинці стало погано, і дідусь відвів її до матері.

Зранку британці не спустилися на сніданок, йдеться у матеріалі. Занепокоєна дочка піднялася до них у номер і побачила наступну картину – її мама стогнала в ліжку, а батько дуже задихався. У результаті Джон помер просто в кімнаті, а його дружину доправили до лікарні, де вона померла за кілька годин.

Спочатку лікарі встановили, що туристи померли через гостру кишкову інфекцію. Але родичів бентежило два нюанси – важкий запах вогкості в номері того дня і свідчення очевидців, які бачили поряд трьох чоловіків в уніформі та з каністрою хімікатів.

Пізніше стало відомо, що мешканці сусіднього номера раніше скаржилися на величезну кількість клопів у їхньому ліжку. Їм дали інший номер, а заселений клопами – обробили пестицидами.

Готель продовжує свою роботу, проте з цієї нагоди все ще триває розслідування.

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