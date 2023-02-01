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Названо вартість квитків у Великий Єгипетський музей

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Названо вартість квитків у Великий Єгипетський музей

Влада Єгипту готується до відкриття Великого Єгипетського музею (GEM).

Проект створення цього музею зажадав інвестицій у 1 млрд доларів, що робить його зараз найдорожчою культурною установою світу.

За інформацією Міністерства туризму та старожитностей Єгипту, церемонія відкриття GEM буде «грандіозною та легендарною». На неї буде запрошено перших осіб зарубіжних країн.

Незважаючи на те, що дата відкриття музею поки не називається, відома вартість квитків: для місцевих жителів – 60 єгипетських фунтів, для іноземців – 200 фунтів.

Великий Єгипетський музей займає територію 300 000 кв. м, він буде одним із найбільших у світі. Музей розташований поруч із Великими пірамідами в Гізі.

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