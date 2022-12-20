У Єгипті відкривають музей за мільярд доларів

Відкриття Grand Egyptian Museum було перенесено на 2023 рік.

При цьому наголошується, що музей вже приймає перших відвідувачів і до офіційного відкриття буде відкритий для невеликих груп та деяких ділових та культурних заходів.

Grand Egyptian Museum розташований за два кілометри від пірамід Гізи. Музейний комплекс займає площу 500 000 кв. Тут можна буде побачити найбільшу та повну у світі колекцію давньоєгипетських старожитностей – близько 100 тисяч різних експонатів, більшість із яких ніколи раніше не виставлялися.

Крім шести основних галерей, новий комплекс включатиме два тимчасові виставкові зали, дитячий музей, бібліотеку, кінотеатр, бальний зал, конференц-центр, адміністративні приміщення, ресторани і кафе, магазини і понад 110 000 квадратних метрів садів і просторів.

Головна перлина зібрання музею – близько 5 000 предметів із гробниці фараона Тутанхамона, які будуть представлені вперше з того часу, як у 1922 році Говард Картер виявив гробницю. Золоті маски, саркофаги, золоті ліжка та колісниці, перламутрові прикраси, інкрустовані дорогоцінним камінням: скарби фараона будуть виставлені в такому масштабі вперше.

Також у GEM виставлять знамениту сонячну туру, яка належала фараону Хуфу, яка переносила душі в потойбіччя. Її довжина – 42 метри, вік – 4 600 років, і це найбільше дерев’яне судно у світі.

Зазначимо, що первісна кошторисна вартість Grand Egyptian Museum становила 550 мільйонів доларів. Через революційні перетворення в країні бюджет проекту значно зріс і досяг 1 мільярда доларів.