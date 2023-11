З Лондона до Нью-Йорка за 3,5 години: найшвидший літак у світі вирушить у політ

Надшвидкий літак „Син Конкорду“, який зможе долетіти з Лондона до Нью-Йорка за 3,5 години, вирушить у політ цього року. Авіаційна компанія заявила, що незважаючи на те, що надзвукові наземні польоти заборонені протягом десятиліть, наразі все йде до того, щоб вони стали нормою.

За даними Yahoo News, компанія Boom Sonic працює над експериментальним прототипом, який наближається до завершальної стадії наземних випробувань. Борт готується здійснити свій перший випробувальний політ до грудня.

„Подумайте про те, щоб перетнути Атлантику менш ніж за чотири години, залишити східне узбережжя вранці і того ж дня дістатися вечора в Європі. Подумайте про те, щоб здійснити подорож до Азії туди і назад через 24 години“, – зазначили у компанії.

Експерти стверджують, що якщо літак буде готовий до трансокеанського перельоту до 2029 року, він може дати „десяткам мільйонів пасажирів“ можливість відпочити у Сіднеї, а не на Гаваях.

