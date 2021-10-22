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Україна лякає Росію британськими ракетами

Гліб Парфененко
Україна лякає Росію британськими ракетами

Україна отримає можливість знищувати військові кораблі Російської Федерації в разі агресії з допомогою нових ракет Brimstone, які, як очікується, незабаром будуть поставлені Великобританією. Про це заявив в інтерв’ю сайту «Оборзеватель», якого цитує РІА Новини колишній заступник начальника Генштабу України Ігор Романенко.

Новина про очікувану продажу британської зброї цій східноєвропейській країні вчора повідомила The Times.

У повітря-земля ракет Brimstone, розроблені консорціумом MDBA зброї, спеціально для британських ВПС і може вразити одразу кілька цілей. Угода на постачання нового озброєння була укладена в червні.

За словами генерала Романенко Україна тепер матиме можливість знищити “великий корабель ворога” – тобто Росію. За його словами, нові ракети допоможуть країні вести “асиметричну війну” проти набагато більш численного по живій силі і озброєння противника.

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