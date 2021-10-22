Украина пугает Россию британскими ракетами

Украина получит возможность уничтожать военные корабли Российской Федерации в случае агрессии с использованием новых ракет Brimstone, которые, как ожидается, вскоре будут поставлены Великобританией. Об этом заявил в интервью сайту «Оборзеватель», которого цитирует РИА Новости бывший заместитель начальника Генштаба Украины Игорь Романенко.

Новость об ожидаемой продажи британского оружия этой восточноевропейской стране вчера сообщила The Times.

В воздух-земля ракет Brimstone, разработанные консорциумом MDBA оружия, специально для британских ВВС и может поразить сразу несколько целей. Соглашение на поставку нового вооружения было заключено в июне.

По словам генерала Романенко Украины теперь будет возможность уничтожить «большой корабль врага» — то есть Россию. По его словам, новые ракеты помогут стране вести «асимметричную войну» против гораздо более многочисленного по живой силе и вооружении противника.