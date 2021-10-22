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Украина пугает Россию британскими ракетами

Глеб Парфененко
Украина пугает Россию британскими ракетами
Ukrainian Navy flagship frigate F130 HETMAN SAHAYDACHNIY returns to Practical Harbor in port of Odessa in the morning of July 25, 2020 after completion of Sea Breeze 2020 navy exercises

Украина получит возможность уничтожать военные корабли Российской Федерации в случае агрессии с использованием новых ракет Brimstone, которые, как ожидается, вскоре будут поставлены Великобританией. Об этом заявил в интервью сайту «Оборзеватель», которого цитирует РИА Новости бывший заместитель начальника Генштаба Украины Игорь Романенко.

Новость об ожидаемой продажи британского оружия этой восточноевропейской стране вчера сообщила The Times.

В воздух-земля ракет Brimstone, разработанные консорциумом MDBA оружия, специально для британских ВВС и может поразить сразу несколько целей. Соглашение на поставку нового вооружения было заключено в июне.

По словам генерала Романенко Украины теперь будет возможность уничтожить «большой корабль врага» — то есть Россию. По его словам, новые ракеты помогут стране вести «асимметричную войну» против гораздо более многочисленного по живой силе и вооружении противника.

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