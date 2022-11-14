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У Лондоні, сліпу дівчину вигнали з готелю через собаку поводиря

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Лондоні, сліпу дівчину вигнали з готелю через собаку поводиря

Персонал лондонського готелю вигнав сліпу на вулицю, бо їм здалося, що дівчина бреше про свою інвалідність. Про це пише Mirror.

29-річна Ангарад Педжет-Джонс (Angharad Paget-Jones) зупинилася в Enfield Premier Inn разом зі своїм партнером і золотистим ретривером на прізвисько Тюдор (Tudor). Ближче до ночі, коли дівчина заснула, її юнак вивів вихованця на прогулянку — по дорозі назад його зупинили співробітники готелю і зажадали доказів, що це собака-поводир. Чоловік вказав на спеціальний повідець і нашийник із биркою, проте такої відповіді не влаштував працівників.

За словами британки, її партнер пообіцяв принести посвідчення вранці, проте співробітники не погодилися та запідозрили обман. Вони пройшли за чоловіком у номер, а коли він зачинив двері, відчинили її своїм ключем і увірвалися всередину. Як стверджує Педжет-Джонс, служба безпеки підняла її з ліжка у спідній білизні і зажадала, щоб пара із собакою негайно покинула готель. Коли дівчина показала документи, їй заперечили, що це підробка, яку «будь-який може купити в інтернеті».

Педжет-Джонс заявила, що подасть до суду за дискримінацію. Представник Premier Inn повідомив, що готель запустив термінове розслідування інциденту та перебуває на зв’язку з постраждалою туристкою.

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