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Велика БританіяТуризм

У Камбоджі мавпа зґвалтувала туриста, коли він просто спав у себе в номері

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Daily Star: у Камбоджі макака зґвалтувала британського туриста, поки він спав

Дика та у всіх сенсах неприємна історія сталася з одним із британських туристів, який відпочивав у Камбоджі.

Як пише Daily Star, молодик нібито став жертвою мавпи: скориставшись відкритим вікном і тим, що турист міцно заснув, довгохвоста макака проникла до спальні, спустила з чоловіка штани і зайнялася з ним сексом.

Про те, що в номері гостя випадково дізналися друзі туриста. І замість того, щоб якось виправити ситуацію, вони насамперед зняли те, що відбувається на відео.

Потім виправдовувалися: «Ми не могли відігнати цю макаку, бо боялися, що вона відкусить нашому другові його важливу частину тіла». Тільки після того, як ролик був готовий, друзі спустилися вниз і почали кричати під вікнами, намагаючись наслідувати голос макаки, щоб виманити мавпу назовні.

Зрештою вийшло – примат утік. А нещасний турист, прокинувшись, це яким сном треба володіти, щоб нічого не помітити! – дізнався про себе багато нового. І, зрозуміло, був у шоці. Такою мірою, що вирушив додому, до Великобританії, на першому ж рейсі.

Сталося це, як стверджують британські ЗМІ, минулого літа, але відомо стало зараз. Все тому, що хтось із друзів вирішив викласти відео з макакою та туристом у соцмережу X, колишній Твіттер. Чи треба говорити, що ролик став вірусним: за добу він набрав майже 3 млн переглядів, а близько 3 тис. користувачів додали його в закладки. Очевидно, щоб дивитися знову і знову.

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