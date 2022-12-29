Десятки туристів загинули під час пожежі в Камбоджі

Як пише The Mirror, у Камбоджі сталася пожежа в готелі Grand Diamond City and Casino, розташованому в місті Пойпет. В результаті загинуло 10 людей, ще 30 отримали поранення.

Видання повідомляє, що пожежу не вдається взяти під контроль. Будівля частково обрушилася, боротьба з вогнем продовжується. Рятувальникам допомагають добровольці.

Близько 50 людей було заблоковано всередині, деякі з них вистрибнули з вікон. Усього вдалося врятувати 53 особи.

За попередніми даними, причиною пожежі став вибух бензобаку у казино.