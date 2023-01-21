Всі розділи
ГоловнаВелика БританіяУ Давосі озвучили похмурий прогноз для туристів: в минулі часи повернення не...
Велика БританіяТуризм

У Давосі озвучили похмурий прогноз для туристів: в минулі часи повернення не буде, тепер все буде по-іншому

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
У Давосі озвучили похмурий прогноз для туристів: в минулі часи повернення не буде, тепер все буде по-іншому

Тренд «боротьби з бюджетними туристами» по-новому «підсвітили» на Всесвітньому економічному форумі в Давосі (ВЕФ) — і це досить похмурий прогноз для туристів: експерти ВЕФ упевнені, що до минулих часів повернення тепер не буде, тепер буде інакше. Головне, тепер подорожі загалом стануть дорогим задоволенням, тобто, Незабаром знову будуть доступні лише обраним як і 100-150 років тому, а самі туристи та всі аспекти їх подорожей будуть значно краще контролюватись завдяки глобальній цифровізації.

“Скорочення кількості подорожей – це особистий вибір, але всі головні аргументи проти стійкої авіації, що відповідає цілям сталого розвитку, полягають у тому, що вона суттєво підвищить вартість поїздок”, – зокрема, заявив на сесії про майбутнє туризму глава компанії Journera Джеффрі Кац, який створив раніше платформу бронювання готелів та авіаквитків Orbitz. Він підкреслив, що подорожі справді стають дорожчими. Економічна криза може «актуалізувати» мрію новоявленої аристократії «золотого мільярда», і спробувати повернути традиції ХІХ століття, коли дозволити собі туризм могли лише «вершки суспільства» – усім іншим вистачить штучної їжі та віртуальних подорожей.

Крім того, поїздки «дуже легко контролюватимуться» – впевнені в Давосі. Головний виконавчий директор аеропорту Хітроу Джон Холланд-Кей, повідомив, що в майбутньому все більша роль віддаватиметься автоматичним та електронним системам контролю на кордонах та штучному інтелекту. «Нехай машини роблять звичайну роботу, тоді як офіцери, дорогі і добре навчені, сфокусуються на проблемних пасажирах», – заявив він. Додамо, що це той самий аеропорт Хітроу, який улітку впевнено займав лідерство за масштабами скандалів навколо «авіаколапсу».

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяCOVID Travel NewsLifeStyleУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропаПоради туристамкурйозсанкціїАвіаперельотиаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму