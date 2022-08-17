Туризм США, Великобританії та Німеччини готується до нового удару: він стане жертвою глобальної депресії

В умовах світової економічної кризи туризм найімовірніше впаде жертвою глобальної депресії. Таку оцінку ситуації озвучили експерти Digital River, які оцінили, як інфляція впливає на звички купівлі представників «цивілізованого світу» або «золотого мільярда» – США, Великобританії та Німеччини. З’ясувалося, що в середньому 49% туристів скорочують свої поїздки загалом, а ще 40% окремо відзначили, що скоротили свої витрати на літні канікули.

Так, у Штатах 45% дорослих американців вважають, що їхнє фінансове становище погіршилося за останні 12 місяців. З них 67% скоротили непотрібні витрати, причому 49% їх вважають такими витрати на поїздки. Щодо Великобританії, там 46% населення також зафіксували погіршення фінансового стану за останні 12 місяців, причому 17% заявили, що перебувають у відверто скрутній ситуації. При цьому витрати на подорожі знизили 37% опитаних.

У Німеччині ті самі цифри — погіршення фінансового становища зафіксували 45%. Непотрібні витрати скоротили 61% населення, при цьому поїздки порахували в числі непотрібних витрат 43%.

Щоправда варто додати, що у Німеччині та у Великій Британії туризм намагаються використовувати як «засіб економії». Принаймні активна рекламна кампанія довгострокового відпочинку в теплих країнах — наприклад, у Туреччині — у зимовий сезон як засіб заощадити на оплаті рахунків за газ уже стартувала. У Туреччині запевняють німецьких пенсіонерів, «які не можуть сплатити свої рахунки за газ, що подорожчав», що провести зиму в Анталії, в теплі та комфорті готелю, можна всього за 21 євро на день. Подробиці читайте за цим посиланням.