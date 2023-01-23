Туристам повідомили про 51 випадок згвалтування в Туреччині та закликали до пильності у цій країні

51 випадок сексуального насильства над туристками під час відпочинку зафіксовано у Туреччині Міністерством закордонних справ Великобританії. У зв’язку з тривожною статистикою влада закликала бути пильними у відпустці всіх мандрівників, які прямують туди.

Як повідомила газета Express з посиланням на Міністерство закордонних справ та розвитку Співдружності (FCDO), відомство регулярно змінює та оновлює свої країнові профілі з попередженнями про поїздки та поради для туристів. Цього разу експерти закликали відпочиваючих виявляти пильність при відвідуванні Туреччини, оскільки минулого року там було зареєстровано кількість випадків сексуального насильства, що зросла. Йдеться про 51 зареєстровані епізоди. Причому більшість випадків сталася у розпал літнього сезону на популярних прибережних туристичних курортах.

Літня Туреччина, що сполучає Європу та Азію, з її чудовими піщаними пляжами, приваблює мільйони туристів з усього світу. Минулого року країну відвідали понад три мільйони британців.

За даними FCDO, у республіці також почастішали випадки вуличних пограбувань та кишенькових крадіжок. Крім того, влада попередила батьків бути більш пильними після отримання повідомлень про випадки нападів на дітей, коли ті одні перебували в туалетах. Далі, згідно з повідомленням, туристам нагадали, що будь-яка незнайома чи малознайома людина може виявитися зловмисником. Що стосується інцидентів із зґвалтуванням у 2022 році, то більшість із них відбулися вночі після зустрічі чи спілкування з кимось протягом дня.

«Ви маєте бути особливо пильними в таких ситуаціях. Ніколи не приймайте пропозиції від незнайомих людей, зокрема підвести вас. Знайдіть зареєстроване жовте таксі та запишіть реєстраційний номер, перш ніж сідати до нього. Якщо у вас є якісь побоювання, зверніться за порадою до вашого туроператора чи турецької влади», — йшлося у повідомленні FCDO.

Щодо випадків пограбування відомство додало, що мандрівники повинні зберігати пильність на вулиці, щоб не стати жертвою кишенькових злодіїв. «Ви повинні підтримувати принаймні той самий рівень поінформованості щодо особистої безпеки, що й у Великій Британії. Алкоголь і наркотики можуть зробити вас менш пильними, менш контрольованими та менш обізнаними про своє оточення», — наголошувалося у попередженні.

Але туристам слід бути обережними при проживанні в готелях і апартаментах, т.к. нерідко у відпочиваючих пропадають гроші та цінні речі. «Паспорти вкрали з орендованих вілл, навіть коли вони зберігалися в сейфі. Це особлива проблема у Дідімі, Каші, Калкані та районах Фетхіє/Хісароню/Оваджик», — такий приклад навели у відомстві.

Відпочиваючим також слід побоюватися інших людей у нічних клубах та барах на випадок, якщо у їх напої можуть бути підсипані добавки. «Купуйте свої напої самостійно, не приймайте їх від друзів та постійно стежте за келихом, щоб у них нічого не підсипали. Будьте обережні з незнайомцями, які підходять до вас, пропонуючи їжу та напої (в них можуть бути підмішані наркотики), щоб обміняти гроші або відвести вас до ресторану чи нічного клубу», — зауважили в урядовому офісі.