Жертва розповіла про сексуальні насильства у церквах Франції

На днях зʼявилася інформація про випадки сексуального насильства, що мали місце в церквах Франції з 1950 року, потрясла французьку громадськість.

Жертвами сексуального насильства з боку священнослужителів у французьких церквах за минулий період стали 216 тис. дітей. Причому, якщо додати також випадки сексуального насильства з боку співробітників приватних шкіл і установ, пов’язаних з католицькою церквою, то ця цифра сягає 330 тис.

Згідно зі звітом, оприлюдненим Незалежною комісією з питань сексуального насильства в церквах (CIASE), за останні 70 років сексуальному насильству в церквах повалили 15 тисяч дорослих, з урахуванням випадків, що мали місце в установах, пов’язаних з церквою – 35 тис.

Одна з жертв сексуального насильства з боку французького священика Лоуренс Пужад розповіла про свій випадок насильства і про те, який вплив цей інцидент надав на все її подальше життя.

Пужад, 55-річна глава асоціації Sentinelle, що займається питаннями сексуального насильства в церквах, повідомила, що піддалася сексуальному насильству з боку священика 25 років тому під час поїздки до Гвінеї разом з релігійним фондом і одним французьким священиком.

За словами жінки, на момент інциденту їй було 30 років.

«Інцидент мав серйозні наслідки. Християнське співтовариство зажадало від мене припинити всі контакти з моєю сім’єю і не розповідати про те, що сталося. Але моя сім’я все зрозуміла, тому що на моєму тілі були сліди насильства, вони бачили синці. Я не могла вільно говорити про причини їх появи», – згадує жінка.

Пужад повідомила, що змогла заговорити (про цей інцидент) лише через шість років після події.

На грунті інциденту у жінки виникли психологічні проблеми.

За її словами, багато батьків навіть не припускають, що їхні дорослі діти зазнають жорстокого поводження в християнських релігійних громадах.

Коментуючи звіт, оприлюднений Незалежною комісією з питань сексуального насильства в церквах, Пужад назвала «тривожними» і «шокуючими» наведені в ньому цифрами.

«Це викликало ефект цунамі. Це був шок. І це тільки приблизні цифри. Насправді цифри можуть бути набагато більші, так як є ті, які вже померли або просто мовчать. Той факт, що вдалося отримати ці показники, має велике значення. Звіт став причиною того, що всі ці анонімні життя увійшли в історію. Ми переживаємо історичний момент, так як в звіті акцентується увага на відповідальності церкви», – зазначила Пужад.

При цьому жінка вказала на те, що головне цікавить всіх зараз питання – чи прийме на себе відповідальність церква.

«Ці цифри демонструють масштаби інцидентів, а також те, що існує система, що дозволяє здійснювати сексуальне насильство і не вислуховувати жертв», – підкреслила Пужад.