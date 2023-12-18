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Складено рейтинг найбільш відвідуваних туристами міст світу у 2023 році

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Складено рейтинг найбільш відвідуваних туристами міст світу у 2023 році

Дослідницька компанія Euromonitor International опублікувала свій щорічний рейтинг найбільш відвідуваних туристами міст світу у 2023 році.

Так, лідирує у ТОП-10 з прийому іноземних туристів турецький Стамбул. За підсумками року місто прийме понад 20 млн гостей з-за кордону. Це на 26% більше, ніж 2022 року.

На другому місці британська столиця Лондон з 18,8 млн туристів, на третьому — Дубай (ОАЕ) з 16,8 млн гостей.

П’ятірку лідерів замикають Анталія у Туреччині (16.5 млн) та столиця Франції Париж (15.5 млн).

До першої десятки також входять Гонконг (14.7 млн), Бангкок (12.2 млн), Нью-Йорк (11.7 млн), Канкун та Мекка (по 10.8 млн).

Експерти Euromonitor вважають, що міжнародні поїздки активно відновлюються і за підсумками року загальносвітовий турпотік, що минає, досягне 1.3 млрд осіб.

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