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У США величезний рій бджіл на крилі літака зірвав виліт

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У США величезний рій бджіл на крилі літака зірвав виліт

Виліт рейсу авіакомпанії Delta був зірваний через літак величезного рою бджіл, що оселився на крилі. Про це повідомляє Daily Mail.

Літак мав вилетіти з Х’юстона до Атланти близько полудня 3 травня. Наземний персонал аеропорту помітив на крилі повітряного судна безліч комах, внаслідок чого рейс було затримано на кілька годин. В авіагавань викликали рятувальників та бджолярів, проте спроби очистити судно не мали успіху.

У зв’язку з цим авіакомпанія вирішила поступитися злітною смугою іншому лайнеру. Як тільки пілот завів двигуни, щоб перегнати судно, комахи відлетіли.

У США величезний рій бджіл на крилі літака зірвав виліт

“Хочете вірте, хочете ні, але рейс 1682 компанії Delta з Х’юстона-Буша до Атланти сьогодні вдень затримався, після того, як дружня група бджіл, судячи з усього, захотіла обговорити справи з двигунами наших літаків. Без сумніву, хотіли поділитися останніми відомостями про умови польоту”, – пожартували з ситуації в прес-службі перевізника.

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