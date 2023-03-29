Пасажирка з Британії поскаржилася на смерть супутника і зіткнулася з хейтом

Жінка, що летіла рейсом British Airways з Ямайки до Лондона, зіткнулася з хвилею нерозуміння і хейту після того, як поділилася в соцмережах негативним відгуком про свій переліт. На публікацію звернуло увагу газета Mirror.

У довгому коментарі, який згодом було видалено зі сторінки British Airways Complaints Advice у Facebook, жінка пояснює, що летіла зі своїми п’ятьма дітьми та сестрою, коли одному з пасажирів на борту була потрібна невідкладна медична допомога.

У скарзі пасажирка пояснює, що поряд із нею помер попутник і це зупинило подачу напоїв на рейсі. Роздратована клієнтка British Airways вимагала компенсацію від авіакомпанії.

“Пасажир прямо в двох рядах за нами помер найжахливішим чином, доставивши нам максимально травмуючий досвід під час польоту”, – написала авторка скарги.

Також жінку розлютила затримка рейсу, яка була спровокована надзвичайною подією.

“Сам рейс також затримали на три години, що саме по собі дуже неприємно. Це зіпсувало всі плани та розпорядок дня. Крім того, на дітях це також позначилося негативно, вони стали метушливішими”, – зазначила клієнтка.

Ще однією проблемою, що викликала раптова смерть на борту, став низький рівень сервісу.

“Обслуговування пасажирів було зупинено, ми встигли лише отримати їжу на початку польоту, подачу напоїв було припинено. Ми не отримали сервіс, за який ми заплатили”, – продовжує описувати свій досвід незадоволена британка.

Ставши мимовільними свідками раптової трагічної смерті на борту, за її словами, всі члени сім’ї залишилися “вкрай засмученими” і пережили “багато безсонних ночей”.

“Я чекала від British Airways якогось вибачення перед пасажирами, які сиділи досить близько, щоб зазнати негативного впливу і стати свідком всього цього. Вони могли б перевірити наше благополуччя та запропонувати деяку компенсацію чи психологічне консультування після того, що сталося”, – продовжила вона.

Свою скаргу пасажирка закінчила черговим проханням про компенсацію та попросила “Британські авіалінії” пояснити, що вони планують робити, щоб “поліпшувати свої послуги в майбутньому”.

“Це в жодному разі не прийнятно, таке не можна нормалізувати або замітати під килим”, – закінчила на нотації свій коментар розлючена клієнтка.

Гнівну рецензію пасажирки розтиражували ЗМІ та поширили користувачі соціальних мереж. Багато хто вважав, що жінка не виявила належного співчуття до людини, яка трагічно загинула в польоті. Також жінку звинуватили у цинізмі.