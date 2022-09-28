Пасажир літака потрогав сусідку за груди і потрапив під суд

Пасажир літака домагався до супутниці, що сиділа поруч, і був оштрафований у суді. Про це повідомляє видання Mirror.

Чоловік летів на рейсі з Великобританії до Іспанії авіакомпанії Ryanair. Як розповіла англійка, її сусід по кріслі весь політ до неї чіплявся. Пасажир пропонував їй усамітнитися разом у туалеті і помацав її за груди.

Британська туристка поскаржилася на те, що сталося, бортпровідникам. Члени екіпажу повідомили про інцидент поліції аеропорту в Іспанії, і одразу після приземлення літака чоловіка затримали. Громадянин Великобританії пробув під вартою всю ніч, а потім його доставили до суду.

Чоловік був звинувачений у домаганнях та засуджений до штрафу у розмірі 2,5 тисяч фунтів стерлінгів.