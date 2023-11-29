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Названо найбезпечніші країни світу для подорожей у 2024 році: з’явився новий лідер

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Названо найбезпечніші країни світу для подорожей у 2024 році: з'явився новий лідер

Група експертів Berkshire Hathaway Travel Protection склала рейтинг найбезпечніших країн світу для відвідин у 2024 році.

Як пише Express, очолила рейтинг Канада, потіснивши багаторазових лідерів Ісландію та Норвегію.

Наголошується, що в рамках дослідження експерти компанії опитали мандрівників, які відвідали різні країни за останні п’ять років, а також вивчили Глобальний індекс миролюбності та дані рейтингів безпеки подорожей Державного департаменту США.

Зокрема, Канада очолила рейтинг завдяки малій кількості скоєних там насильницьких злочинів. Також країна була визнана найбезпечнішою за рівнем терористичних загроз, а також для жінок та мандрівників ЛГБТК+.

Друге місце в рейтингу дісталося Швейцарії, яку визнали одним із найбезпечніших місць у світі в плані тероризму і для жінок. Третій рядок зайняла Норвегія завдяки низькому рівню насильницьких злочинів.

Топ-10 найбезпечніших країн світу для відвідування у 2024 році

1. Канада
2. Швейцарія
3. Норвегія
4. Ірландія
5. Нідерланди
6. Великобританія
7. Португалія
8. Данія
9. Ісландія
10. Австралія

Як повідомляв DIP, раніше туристичне видавництво Fodor’s назвало популярні напрямки, куди краще не їхати на відпочинок у 2024 році. Всього в 2024 No List увійшли дев’ять локацій по всьому світу з різних причин – від надмірного туризму та забруднення навколишнього середовища до проблем з доступом до питної води.

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