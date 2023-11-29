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Туристам розповіли, куди краще не їхати у відпустку 2024 року

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Туристам розповіли, куди краще не їхати у відпустку 2024 року

Туристичне видавництво Fodor’s назвало популярні напрямки, куди краще не їхати на відпочинок у 2024 році.

Всього в 2024 No List увійшли дев’ять локацій по всьому світу з різних причин – від надмірного туризму та забруднення навколишнього середовища до проблем з доступом до питної води.

1. Венеція (Італія). Знамените місто на воді вже багато років страждає від надмірного туризму і, як і раніше, не може вирішити цю проблему. З 2024 року Венеція запроваджує скромну плату за вхід, проте експерти вважають, що це навряд чи стане стримуючим фактором для туристів.

2. Афіни (Греція). Надмірний туризм та відсутність затверджених планів управління туристичними потоками завдають шкоди Акрополю, навіть незважаючи на введені нещодавно обмеження на відвідування, та порушують традиційний спосіб життя у прилеглих районах.

3. Гора Фудзі (Японія). Відвідувачі не повністю усвідомлюють ризики та згубні наслідки сходження на гору Фудзі і наражаються на фізичний ризик, переповнюючи священну вершину.

4. Національна пам’ятка гори Сан-Габріель (Каліфорнія, США). Кількість відвідувачів у поєднанні з відсутністю нагляду та екологічної обізнаності призвела до погіршення стану того, що мало стати природною оазою для округу Лос-Анджелес.

5. Бухта Халонг (В’єтнам). Управління туристичним водним туризмом у затоці Халонг разом із рибальськими спільнотами, що розростаються, сприяють утворенню сміття та дизельного палива у воді, а спроби обмежити забруднення легко обходяться.

6. Пустеля Атакама (Чилі). Країна, що набуває все більшої популярності, в Південній Америці позиціонує Атакаму як один зі своїх кращих природних ресурсів, але це суперечить тому, як вона керує збереженням навколишнього середовища в пустелі.

7. Озеро Верхнє (США/Канада). Найбільше прісноводне озеро на планеті стикається з рекомендаціями щодо споживання риби та екосистемними загрозами, такими як інвазивні види та цвітіння водоростей, а також наслідками надмірного туризму, особливо на Верхньому півострові штату Мічиган.

8. Річка Ганг (Індія). Найважливіша річка в Індії стикається з проблемами через стічні води та “плавуче” забруднення, а також загрозами для річкових дельфінів – і все це посилюється активним просуванням розкішних річкових круїзів Гангом.

9. До Самуї (Таїланд). Нестача прісної води мучить Самуї вже майже рік, оскільки на острів дедалі активніше стікаються туристи, споживаючи 70% місцевих водних ресурсів.

Як повідомляв DIP, раніше American Express провів аналіз своїх даних щодо подорожей та склав список напрямків, які вже користуються популярністю у туристів у 2024 році.

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