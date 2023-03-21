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Велика БританіяТуризм

Гігантські щури заполонили популярний Європейський пляж і почали тероризувати туристів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Гігантські щури заполонили популярний пляж і почали тероризувати туристів

У Великій Британії “суперщури” гігантського розміру заполонили пляж популярного приморського міста Тенбі і почали тероризувати місцевих жителів і туристів, передає The Sun.

Жителі містечка в Уельсі стверджують, що Тенбі, який щороку приваблює тисячі туристів, атакували полчища щурів “розміром із кішку”. Люди побоюються, що висока плодючість гризунів у найближчому майбутньому призведе до катастрофи. Як стверджують очевидці, розмір гризунів від голови до хвоста становить 20 сантиметрів.

За словами туристів та мешканців, усі перебувають у постійному страху перед тваринами. Крім того, від щурів дістається і природі: вони риють нори в піщаній скелі, викликаючи ерозію ґрунту та руйнуючи ґрунт. Уряд розпорядився винищити тварин приманками з отрутою, проте місцеві впевнені, що “суперщури” розмножуються набагато швидше, ніж їх вдається винищувати.

Гігантські щури заполонили популярний Європейський пляж і почали тероризувати туристів

Крім того, через гігантських щурів, які захопили пляж, на курорт майже перестали їздити туристи: щорічно у вересні місто приймає змагання з тріатлону, яке приносить в економіку прибуток у розмірі п’яти мільйонів фунтів стерлінгів.

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