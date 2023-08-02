Туристи намагалися вивезти їжу з готелю у Туреччині до Росії

Туристи вирішили скористатися перевагами, які надаються в курортному готелі, набравши їжу зі шведського столу. Загальна вага “гостинців” склала понад 35 кілограмів різної їжі.

Інцидент стався у турецькій Анталії. Туристи довгий час забирали їжу зі шведського столу та відносили її до себе в номер. Загалом вони встигли накопичити у приміщенні 35 кілограмів продуктів. Зазначається, що туристи планували виїхати з готелю разом із “накопиченим”, проте співробітники цьому завадили.

Повідомляється, що туристи встигли завантажити до валіз сухофрукти, кілька кілограмів яблук різних сортів, снеки, цукерки, газовані напої, купу цукру, чимало пакетиків чаю та інші продукти. Також гості замотали у фольгу звичайну олію. А ще вони зібрали цілий пакет маленьких соусів. Серед іншого також були шампуні та косметика.

В інтернеті з’явилося відео, на якому працівники готелю висипають на ліжко всю виявлену в сумках гостей “видобуток”.

На кадрах можна почути, як спіймана на місці злочину жінка пояснює ситуацію. Спершу вона запевняє, що продукти гості хотіли залишити співробітникам готелю. А потім жінка пояснила, що ці продукти – перекус у дорозі.