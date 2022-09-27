Авіапасажирка спіймала сусіда за переглядом порно і засоромила його на всю країну

Британська радіоведуча Лорен Філліпс (Lauren Phillips) під час ефіру розповіла, як під час недавнього польоту спіймала свого попутника за переглядом на борту домашнього порно. Про це пише Daily Mail.

За словами радіоведучої, пасажир літака, який сидів на сусідньому від неї кріслі, дивився непристойне відео зі свого телефону, при цьому один і той же ролик він переглянув 25 разів поспіль.

Філіпс зізналася, що їй стало ще соромніше і незручно, коли вона побачила спільну фотографію попутника та його дівчини, яка стояла на домашньому екрані смартфона — британка зрозуміла, що чоловік дивився ролики за участю себе та іншої жінки.

“Я не знаю, що мене збентежило більше: повне уявлення про те, чим він займався у вихідні, або те, що він зраджував з іншою жінкою”, – заявила на всю країну Філліпс.