Всі розділи
ГоловнаВелика БританіяАвіапасажирка спіймала сусіда за переглядом порно і засоромила його на всю країну
Велика БританіяТуризм

Авіапасажирка спіймала сусіда за переглядом порно і засоромила його на всю країну

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Авіапасажирка спіймала сусіда за переглядом порно і засоромила його на всю країну

Британська радіоведуча Лорен Філліпс (Lauren Phillips) під час ефіру розповіла, як під час недавнього польоту спіймала свого попутника за переглядом на борту домашнього порно. Про це пише Daily Mail.

За словами радіоведучої, пасажир літака, який сидів на сусідньому від неї кріслі, дивився непристойне відео зі свого телефону, при цьому один і той же ролик він переглянув 25 разів поспіль.

Філіпс зізналася, що їй стало ще соромніше і незручно, коли вона побачила спільну фотографію попутника та його дівчини, яка стояла на домашньому екрані смартфона — британка зрозуміла, що чоловік дивився ролики за участю себе та іншої жінки.

“Я не знаю, що мене збентежило більше: повне уявлення про те, чим він займався у вихідні, або те, що він зраджував з іншою жінкою”, – заявила на всю країну Філліпс.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмРосіяТуреччинаCOVID Travel NewsLifeStyleУкраїнаЄгипетСШАМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропасанкціїПоради туристамАвіаперельотиздоров'яПравила в'їзду

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму