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ТуризмУзбекистан

Трясе всі міста: в Узбекистані стався потужний землетрус

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Трясе всі міста: в Узбекистані стався сильний землетрус

В Узбекистані стався потужний землетрус. Посилаючись на дані МНС Узбекистану, BFM повідомляє, що підземні поштовхи відчувалися по всій країні. Магнітуда землетрусу сягала 7.7 балів. Про жертви та руйнування поки не повідомляється.

За даними відомства, сила підземних поштовхів у Сурхандар’їнській області склала 5-6 балів, у Ферганській, Сирдар’їнській, Джизакській, Андижанській, Наманганській, Самаркандській, Кашкадар’їнській, Бухарській областях і в Ташкенті — 5 балів, у Термезі 4-5 балів, в Республіці Каракалпакстан – 4 бали. Безпосередньо у Ташкенті зафіксували 5 балів.

Також у МНС уточнили, що епіцентр землетрусу знаходився на відстані 561 км на південний схід від Ташкента на території Афганістану на глибині 220 км. Також воно відчувалося на території Таджикистану та Казахстану.

Нагадаємо, що на початку лютого стався великий землетрус у Туреччині – причому схожої сили, що обернувся величезною кількістю жертв. Перший землетрус магнітудою 7.8 стався у провінції Кахраманмараш на південному сході Туреччини 6 лютого о 04:17 за місцевим часом. Потім у центральній частині країни зафіксували ще один землетрус магнітудою 7.7. За ними було ще близько 300 поштовхів, які відчувалися в 10 провінціях країни та сусідніх державах, найсильніше в Сирії. Загалом під удар стихії потрапили близько 10 міст, серед них лише у Туреччині Адана, Адіаман, Газіантеп, Діярбакир, Кахраманмарас, Кіліс, Малатья, Османія, Хатай, Шанліурфа. Загальна кількість жертв становила від 42 до 48 тис. за останніми підрахунками. Ця катастрофа стала найбільшою в історії Туреччини за останні 100 років.

Для довідки додамо, що силу землетрусів виражають за шкалою Ріхтера, заснованої на оцінці енергії сейсмічних хвиль, що утворюються при тектонічних зрушеннях і викликають землетрус. Шкала була розроблена американським сейсмологом Чарльзом Ріхтером у 1935 році. Важливо, що в шкалі використаний логарифмічний масштаб, що означає, що кожне значення в масштабі вказує на землетрус, вдесятеро більше за потужністю, ніж попередній. Таким чином, землетрус із магнітудою 5.0 за шкалою Ріхтера викличе у 10 разів сильніше коливання земної кори, ніж землетрус із магнітудою 4.0. Тому землетруси умовно поділяються на кілька груп за своєю потужністю та ступенем руйнівності:

2.0 – найбільш слабкі поштовхи, що відчуваються людиною;
4.5 – найслабші поштовхи, що призводять до невеликих руйнувань;
6.0 – помірні руйнування на поверхні;
8.5 – найсильніші із відомих землетрусів.

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