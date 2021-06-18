Президент Узбекистану заклав перший камінь в основу міста Новий Андижан

Президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв 17 червня прийняв участь в церемонії закладки першого каменя на місці будівництва міста Новий Андижан.

Про це повідомила прес-служба глави держави.

Проект міста, розроблений спільно з турецькими фахівцями, був представлений 12 квітня.

Мірзійоєв назвав будівництво міста історичною подією.

«Ось уже два-три роки мені не дає спокою вирішення житлового питання в Андижані. Землі тут мало, потреба в житлі за роки тільки зросла. Тут побудують багатоквартирні будинки на понад 130 тисяч квартир, будуть жити понад 450 тисяч осіб», – сказав президент.

Загальна площа міста становитиме 4 000 га, з них 2 000 займуть житло, соціальні об’єкти, промислові зони, об’єкти обслуговування. Ще на 2 000 га за вказівкою президента створять зелені зони.

Проект нового міста буде реалізований в 8 етапів і розрахований на 2021-2041 роки. У поточному році з Фонду реконструкції та розвитку буде виділено 100 млн доларів на початковий етап робіт по формуванню інфраструктури. Будуть побудовані 33 км мереж питного водопостачання, 52 км автодоріг, 18 км електромереж та 27 км газопроводу.

На першому етапі будуть зведені 170 багатоповерхових будинків на 3 310 квартир, школа на 1 680 місць, дитячий садок на 385 місць і поліклініка на 200 відвідувань на добу. У період будівельних робіт буде створено понад 10 тисяч постійних робочих місць, після завершення будівництва – близько 100 тисяч постійних робочих місць в промисловому, торговому, соціальному і сервісному секторах.