Президент Узбекистана принял участие в церемонии закладки первого камня на месте строительства города Новый Андижан

Президент Узбекистана заложил первый камень в основание города Новый Андижан.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Проект города, разработанный совместно с турецкими специалистами, был представлен 12 апреля.

Мирзиёев назвал строительство города историческим событием.

«Вот уже два-три года мне не дает покоя решение жилищного вопроса в Андижане. Земли здесь мало, потребность в жилье за годы только выросла. Здесь построят многоквартирные дома на более 130 тысяч квартир, будут жить свыше 450 тысяч человек», — сказал президент.

Общая площадь города составит 4 000 гектаров, из них 2 000 займут жилье, социальные объекты, промышленные зоны, объекты обслуживания. Еще на 2 000 гектаров по указанию президента создадут зеленые зоны.

Проект нового города будет реализован в 8 этапов и рассчитан на 2021−2041 годы. В текущем году из Фонда реконструкции и развития будет выделено 100 млн долларов на начальный этап работ по формированию инфраструктуры. Будут построены 33 км сетей питьевого водоснабжения, 52 км автодорог, 18 км электросетей и 27 км газопровода.

На первом этапе будут возведены 170 многоэтажных домов на 3 310 квартир, школа на 1 680 мест, детский сад на 385 мест и поликлиника на 200 посещений в сутки. В период строительных работ будет создано более 10 тысяч постоянных рабочих мест, после завершения строительства — около 100 тысяч постоянных рабочих мест в промышленном, торговом, социальном и сервисном секторах.