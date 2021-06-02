Для Узбекистану вступила в силу міжнародна конвенція про спрощення митних процедур

16 травня 2021 року для Республіки Узбекистан набула чинності Міжнародна конвенція про спрощення та гармонізацію митних процедур, яка була прийнята в Кіото (Японія) 18 травня 1973 року (зі змінами від 26 червня 1999 року).

Кіотська конвенція є універсальним міжнародним договором, яка регулює практично всі питання митної справи.

В даний час учасниками даного міжнародного договору є 128 держав.

Участь Узбекистану в Кіотської конвенції дозволить створити більш сприятливі умови для залучення іноземних інвестицій в економіку країни, сприяє вступу республіки до СОТ, а також поліпшенню рейтингів Узбекистану в щорічному звіті Світового банку та Міжнародної фінансової корпорації «Ведення бізнесу».

Джерело: офіційний сайт посольства Узбекистан в Україні.