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Для Узбекистану вступила в силу міжнародна конвенція про спрощення митних процедур

16 травня 2021 року для Республіки Узбекистан набула чинності Міжнародна конвенція про спрощення та гармонізацію митних процедур, яка була прийнята в Кіото (Японія) 18 травня 1973 року (зі змінами від 26 червня 1999 року).

Кіотська конвенція є універсальним міжнародним договором, яка регулює практично всі питання митної справи.

В даний час учасниками даного міжнародного договору є 128 держав.

Участь Узбекистану в Кіотської конвенції дозволить створити більш сприятливі умови для залучення іноземних інвестицій в економіку країни, сприяє вступу республіки до СОТ, а також поліпшенню рейтингів Узбекистану в щорічному звіті Світового банку та Міжнародної фінансової корпорації «Ведення бізнесу».

Джерело: офіційний сайт посольства Узбекистан в Україні.

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