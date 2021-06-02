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Для Узбекистана вступила в силу международная конвенция об упрощении таможенных процедур

16 мая 2021 для Республики Узбекистан вступила в силу Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур, которая была принята в Киото (Япония) 18 мая 1973 (с изменениями от 26 июня 1999).

Киотская конвенция является универсальным международным договором, регулирующим практически все вопросы таможенного дела.

В настоящее время участниками данного международного договора является 128 государств.

Участие Узбекистана в Киотской конвенции позволит создать более благоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций в экономику страны, способствует вступлению республики в ВТО, а также улучшению рейтингов Узбекистана в ежегодном отчете Всемирного банка и Международной финансовой корпорации «Ведение бизнеса».

Источник: официальный сайт посольства Узбекистан в Украине.

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