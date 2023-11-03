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АвстраліяТуризм

В Австралії туристка вибігла на злітну смугу, щоб зупинити літак

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
В Австралії туристка вибігла на злітну смугу, щоб зупинити літак

Жінку заарештували в аеропорту Канберри після того, як вона проникла на територію аеропорту та вийшла на злітну смугу, передає AviationSource.

Імовірно, вона намагалася сісти на літак після пропущеного раніше рейсу. Їй нібито вдалося пройти повз контрольні пункти безпеки аеропорту і вибігти до літака QantasLink, який готувався до вильоту в Аделаїду.

На відео видно, як вона намагається привернути увагу пілотів у кабіні першого офіцера, перебуваючи під вікном із боку правого борту літака.

На тлі чути сигнал тривоги, коли трохи ошелешений перший офіцер помічає її через вікно кабіни. Згодом екіпаж літака вжив запобіжних заходів, відключивши двигун.

Публікації інших пасажирів аеропорту Канберра в соціальних мережах кажуть, що жінці вдалося подолати співробітників охорони та пропускні двері, перш ніж вона самостійно вибралася на смугу та підійшла до літака QantasLink, який готувався до вильоту.

Очевидець того, що сталося, згодом прокоментував у соціальних мережах: “Така штука, незважаючи на обставини та наявність персоналу, її ніхто не зупинив. Ось вам і безпека. Якби вона була на крикеті, то була б відразу усунута”.

Повідомляється, що жінці звинуватили у двох випадках псування майна: в одному випадку незаконного проникнення в зону безпеки та ще одному випадку наявності невеликої кількості канабісу.

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