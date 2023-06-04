В Австралії на туристку під час купання напав морський крокодил

Іноземна туристка вижила після того, як на неї напав морський крокодил у віддаленому районі Австралії, коли жінка купалася у річці. Про це повідомив телеканал ABC із посиланням на представника Департаменту біорізноманіття, охорони природи та пам’яток (DBCA).

Інцидент стався в Кімберлі — малонаселеному окрузі на півночі штату Західна Австралія Кімберлі-Крік неподалік затоки Гамбут ще 15 травня, проте про нього стало відомо лише зараз. Австралійка вирішила скупатися в прісноводному водоймищі, але її плани порушив двометровий гребнистий крокодил, який, як правило, живе у солоній воді. Жінка змогла вирватися з могутніх щелеп хижака та викликала допомогу. Хоча туристка відбулася легкими травмами, їй надали першу допомогу на місці події, після чого постраждалу перевели до лікарні для подальшого лікування.

Співробітники DBCA, що базуються у Східному Кімберлі, оглянули віддалене місце та встановили попереджувальні знаки, щоб запобігти подібним інцидентам у майбутньому. Вони розповіли, що морські крокодили широко поширені на північному заході Австралії, і туристів, а також місцевих жителів постійно попереджають про необхідність дотримуватися особливої обережності при наближенні до води. Представник DBCA також пояснив, звідки саме у цій річці з’явився гастролер. За його словами, сезон дощів, що супроводжувався повенями в регіоні на початку цього року, дозволив крокодилам переміщатися до місць, де їх раніше навіть не спостерігали.

Проте це не перший випадок нападу кімберлійських крокодилів на людей. Останній подібний інцидент стався в жовтні 2022 року в Циклон-Крік, розташованому за 250 кілометрів на північ від міста Брум (північно-західна частина штату Західна Австралія), коли двоє чоловіків також стали жертвами нападу морського крокодила.

Довідка: Морські крокодили є одними з найбільших прісноводних рептилій у світі, що пірнають, і мешкають у прибережних водах і річках у певних регіонах Азії та Австралії. Вони зустрічаються переважно у північних частинах Австралії, включаючи північний Квінсленд, північну територію та західне узбережжя Кімберлі у Західній Австралії.

В Азії цей вид мешкає у прибережних районах численних країн, таких як Індонезія, Малайзія, Бруней та Папуа-Нова Гвінея. Там вони теж можуть зустрічатися у прісноводних річках, мангрових чагарниках, затоках та прибережних лагунах.

Важливо відзначити, що морські крокодили становлять небезпеку для людей, особливо якщо вони знаходяться поблизу води. У зв’язку з цим туристам і місцевим жителям, які проживають в регіонах, де мешкають морські крокодили, рекомендується дотримуватися особливих заходів безпеки та пильності при знаходженні біля водойм.