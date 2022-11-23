У Таїланді поліція почала захищати туристів від трансвеститів

Туристична поліція Таїланду розпочала курирувати пляжі та вулиці Паттая, щоб захистити туристів від трансвеститів, які агресивно нав’язують секс-послуги. Про це повідомляє Bangkok Post.

Уточнюється, що кампанію було запущено увечері у вівторок, 22 листопада, напередодні підвищеного туристичного сезону. Тепер поліцейські патрулі та волонтерські групи обходять пляжі курортного міста та вулицю Уокінг-стріт, щоб вишукувати трансвеститів.

На момент випуску матеріалу правоохоронці затримали 36 порушників та попередили їх, щоб вони перестали збиратися групами у місцях скупчення туристів та нав’язувати їм секс-послуги.

У серпні п’яна повія у місті Паттая, Таїланд, напала на туриста та відкусила йому вухо. Уточнюється, що жінка, на ім’я Канніка Камтон застрибнула в автобус із відкритим салоном, поки він стояв на світлофорі. На очах інших пасажирів вона підійшла встромила зуби у праве вухо 55-річного чоловіка, відірвала шматок і проковтнула його.