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КолумбіяТуризм

У Колумбії акула-молот налякала туристів на переповненому пляжі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Акула-молот налякала туристів на переповненому пляжі Колумбії

У соцмережах розповсюджується відео з акулою, яку зняли недалеко від берега острова Сан-Андрес. На кадрах видно, як туристи вибігли з води та з побоюванням стали спостерігати за хижаком, передає Daily Mail.

За даними ЗМІ, відео було знято минулої п’ятниці на пляжі Спратт Байт. Як пише видання, турист на гідроциклі наблизився до акули та намагався її відлякати. Момент був знятий із різних ракурсів.

 

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Публикация от Semanario El Extra (@semanarioelextra)

Зазначається, що дії людини на гідроциклі зазнали критики з боку організації Coralina, яка заявила, що “реальних причин для занепокоєння немає”. Представники підкреслили, що акули-молоти є частиною природної екосистеми і полюють на скатів манта.

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