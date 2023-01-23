У Карпатах оголошено штормове попередження

Сьогодні в Карпатах очікується ускладнення погоди через опади та ожеледицю. Про це попереджають синоптики Укргідрометцентру.

“21 січня вночі у Карпатах значний сніг, на дорогах ожеледиця”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у горах оголосили і рівень небезпеки жовтий.

Штормове попередження в Україні

Як повідомлялося раніше, на сьогодні, у трьох областях на заході України оголосили штормове попередження.

За даними Укргідрометцентру, у Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях очікується значний дощ та мокрий сніг.