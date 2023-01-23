Всі розділи
ГоловнаТуризмУ Карпатах оголошено штормове попередження
ТуризмУкраїна

У Карпатах оголошено штормове попередження

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
У Карпатах оголошено штормове попередження

Сьогодні в Карпатах очікується ускладнення погоди через опади та ожеледицю. Про це попереджають синоптики Укргідрометцентру.

“21 січня вночі у Карпатах значний сніг, на дорогах ожеледиця”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у горах оголосили і рівень небезпеки жовтий.

У Карпатах оголошено штормове попередження
У Карпатах оголосили штормове попередження / фото Укргідрометцентр

Штормове попередження в Україні

Як повідомлялося раніше, на сьогодні, у трьох областях на заході України оголосили штормове попередження.

За даними Укргідрометцентру, у Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях очікується значний дощ та мокрий сніг.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяCOVID Travel NewsLifeStyleУкраїнаЄгипетСШАМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропаПоради туристамкурйозсанкціїАвіаперельотиаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму