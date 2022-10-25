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АвстраліяТуризм

У Австралії, пасажир бізнес-класу заборонив стюардесам дивитися на нього і зірвав рейс

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Пасажир бізнес-класу заборонив стюардесам дивитися на нього і зірвав рейс

Пасажир бізнес-класу заборонив бортпровідникам дивитися на нього дев’ять годин польоту та зірвав виліт рейсу агресивною та неповажною поведінкою. Про це пише Daily Mail.

36-річний Даніеле Де Матос (Daniele De Matos) збирався летіти рейсом авіакомпанії Hawaiian Airlines із Сіднея на Гаваї. По помилці стюардес, чоловіка спочатку посадили в економ-клас замість бізнесу, що спровокувало шквал образ Де Матос на адресу бортпровідників. Після пасажир заспокоївся, та ненадовго.

Однією зі стюардес довелося на якийсь час забрати у Де Матос алкогольний напій, оскільки лайнер готувався до зльоту. Під час демонстрації правил безпеки в польоті, пасажир почав дивитися на співробітника, що його скривдив, «зверху вниз», чим налякав співробітника авіакомпанії. Після цього чоловік заборонив бортпровідникам звертатися до нього протягом усього рейсу — члени екіпажу вважали таку поведінку неприпустимою і загрозою.

Капітан повітряного судна повернув борт до терміналу де Де Матос зняли з рейсу. Чоловік визнав себе винним у образливій та хуліганській поведінці, з нього стягнули штраф у розмірі 600 доларів.

Раніше у жовтні стало відомо про співробітника огляду столичного аеропорту Шереметьєво, який наживався на пасажирах у незаконний спосіб. Так, за гроші він пропускав людей із пляшками води та іншими рідинами неприпустимого обсягу.

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