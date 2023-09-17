Туристів майже продали в рабство у Таїланді

ЗМІ Таїланду повідомили, що туристи з Малайзії мало не стали жертвами торговців рабами. Вони розповіли, як змогли уникнути цієї долі завдяки тому, що один з них володів трохи тайською мовою.

“Ми їхали в аеропорт, і водій таксі почав вести підозрілу розмову по телефону”, – розповів один із постраждалих туристів. У машині перебували п’ятеро людей – двоє чоловіків і троє жінок, які відпочивали в Бангкоку. Вони замовили таксі через програму inDrive, збираючись залишити країну.

“Машина приїхала з повністю затонованим склом, і ми відразу відчули, що щось не так. Потім водій почав розповідати про нас невідомому абоненту по телефону, згадуючи двох чоловіків та трьох жінок”, – продовжив турист.

Найстрашніший момент, за його словами, трапився, коли водій став повідомляти про кожен їхній рух співрозмовнику по телефону. “Ми були в жаху і навіть почали перевіряти маршрут у навігаційному додатку Waze. Воно показувало, що ми знаходимося всього за 30 хвилин їзди від аеропорту, тоді як навігатор Google Maps водія вказував, що прибуття в невідоме місце займе 50 хвилин”, – розповів турист.

Цей інцидент налякав групу туристів настільки, що вони попросили зупинитися, щоб сходити до туалету. Проте водій відмовився робити зупинку, стверджуючи, що це може призвести до його арешту і запропонував доїхати до заправки за п’ять хвилин до прибуття до аеропорту. Але коли туристи перевірили карту, вони зрозуміли, що заправки поблизу аеропорту не існує.

“Нас врятувала тільки пробка. Як тільки ми в ній застрягли, ми одразу ж покинули машину і забрали свій багаж із багажника. Водій був приголомшений і не став заважати нам, навіть не вимагав оплати”, – додав турист.

Він також звернув увагу, що профіль водія вказував на те, що він перевіз понад 600 осіб, і хто знає, скільки з них могли опинитися у небезпечній ситуації. “Світ небезпечний, і кожен має бути пильним і захищати себе. Важливо завжди відстежувати своє місце розташування через GPS і стежити за поведінкою водіїв”, – сказав турист.