Туристам розповіли, на кого з них нападають акули в першу чергу

Поодинокі плавці, що відірвалися від групи, наражають себе на більший ризик бути атакованими акулами. Незважаючи на те, що більшість укусів акул відбуваються ближче до берега, поодинокі плавці більш уразливі перед морськими хижаками. Таку думку висловили експерти, які збирають дані про атаки акул.

Гевін Нейлор, куратор бази даних про укуси акул Флоридського музею природної історії, зазначив, що в більшості випадків атаки акул відбуваються тоді, коли плавці знаходяться на відстані від натовпу. Його рекомендація, згідно з Yahoo News, — плавати групами, оскільки цей підхід знижує ризик зустрічі з акулами.

Незважаючи на криваві зустрічі з акулами, насправді запевнив експерт, люди часто переоцінюють ризик нападів морських хижаків. За їхніми даними, менше 10 людей щорічно гине від атак цих істот і переважна більшість акул становлять незначну загрозу для людини. Однак обережність все ж таки дотримуватися треба: рекомендується дотримуватися правил безпеки на пляжі, у тому числі плавати в суспільстві інших купальників і уникати ізоляції у відкритому морі.

Висловився з цього приводу і експерт з безпілотних апаратів Джейсон Ігглтон. Він підтвердив, що на околицях Бонді, Сіднея в Австралії, де вода буквально кишить акулами, – більшість із них – це мирні сірі акули-няньки, тоді як атаки з боку великих білих акул зустрічаються рідко. «За п’ять років я бачив у цьому районі лише трьох білих, решта, ймовірно, живе на набагато більших глибинах. На околицях Бонді їх можна побачити досить рідко, це точно», – розповів він.