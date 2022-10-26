Турист під час перельоту з Індії до Таїланду знайшов таргана в їжі

Шокованому іноземному туристу, який виявив таргана в їжі на борту літака, представники авіакомпанії повідомили, що підозрілий шматочок, що нагадує мертву комаху, нібито є фрагментом «обсмаженого імбиру».

Інцидент стався ще наприкінці серпня, проте стало відомо про нього тільки недавно. Нікул Соланкі летів з Мумбаї (Індія) до Бангкока (Таїланду) наприкінці серпня індійською авіакомпанією Air Vistara, коли він виявив щось незвичайне у своїй їжі під час польоту, повідомив The Sun.

Пасажир сфотографував те, що виглядало як якась моторошна істота, що повзає, і поділився їм у соцмережі з підписом «Маленький тарган у їжі Air Vistara». На що представники перевізника відповіли, що їхня їжа була приготовлена ​​«з урахуванням найвищих стандартів якості», і запросила у туриста подробиці, щоб вони могли вивчити проблему.

Наступного дня в авіакомпанії відзвітували, що відправили зразок його їжі до лабораторії, де страви ретельно протестували після скарги. Через деякий час лабораторія повідомила, що підозрілий предмет був не чим іншим, як фрагментом обсмаженого імбиру.

«Ми хотіли б прояснити ситуацію щодо їжі, яка була подана вам на вашому рейсі 31 серпня. Зразок було відправлено до лабораторії та ретельно протестовано. На основі звітів ми можемо підтвердити, що в конкретному зразку їжі не було виявлено сторонніх предметів комах. Об’єкт, про який мова йде, був досліджений під мікроскопом і був ідентифікований як шматочок обсмаженого імбиру. Ми у Vistara робимо все можливе, щоб забезпечити дотримання найвищих стандартів безпеки та обслуговування», — таке повідомлення індійська авіакомпанія надіслала роздратованому мандрівнику.

Проте турист був переконаний у своїй правоті та двічі вимагав авіаперевізника показати йому лабораторний звіт. Авіакомпанія ще не відповіла на його запит.

Втім, навіть якщо досліджуваним фрагментом насправді був тарган, це була б не найгірша знахідка, яку цьогоріч зробили туристи. Наприклад, влітку перелякана стюардеса виявила голову змії у бортовій їжі у польоті. Член екіпажу турецької авіакомпанії SunExpress записала жахливу знахідку на відео та поділився нею в інтернеті, що викликало негайну відповідь з боку перевізника (подробиці тут).

Стюардеса летіла рейсом Анкара – Дюссельдорф, коли вона відкрила свою їжу і з жахом виявила, що прямо на неї дивиться зміїна голова. Крім того, інгредієнти, що шокують, у вигляді змій голів і жуків виявили і туристи. SunExpress, яка базується в Анталії, Туреччина, і літає Європою та Середземномор’ям, провела розслідування і заявила, що стан продуктів харчування був «абсолютно неприйнятним».

«Нашим головним пріоритетом є те, щоб послуги, які ми надаємо нашим гостям на наших літаках, були найвищої якості, і щоб як наші гості, так і співробітники мали комфортний та безпечний політ. Твердження та публікації в пресі щодо харчування в польоті є абсолютно неприйнятними, і з цього питання було розпочато докладне розслідування. До завершення процесу дослідження, про який йдеться, всі превентивні заходи та дії, включаючи припинення поставок відповідного продукту, було вжито негайно», — з такою офіційною відповіддю авіакомпанія звернулася до постраждалих туристів та льотного персоналу.