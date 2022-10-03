Таїланд зняв усі обмеження та повністю відкрив кордони для туристів

Управління туризму Таїланду (TAT) підтверджує, що з 1 жовтня іноземним мандрівникам до Таїланду більше не потрібно пред’являти докази вакцинації та результати тестів. Туристи тепер зможуть довше залишатись у країні. Таким чином королівство повністю відкрилося для міжнародного туризму.

З 1 жовтня по 31 березня 2023 року максимальний термін перебування в Таїланді продовжується до 45 днів замість колишніх 30 для туристів з країн, які мають право на безвізовий в’їзд, і до 30 з 15 днів для тих, хто отримує візи після прибуття.

Таїланд розпочав поступове відкриття міжнародного туризму з 1 липня 2021 року. Спочатку це були програми Phuket Sandbox, Samui Plus та 7+7. Після цього були чотири етапи відновлення роботи з жовтня 2021 по січень 2022 року, в ході яких по всій країні знову відкривалися для туристів все нові і нові курорти. 1 липня 2022 року було скасовано систему реєстрації Thailand Pass, і з тих пір іноземним громадянам потрібно лише пред’явити підтвердження вакцинації або свіжий негативний результат тесту.

Тепер країна повністю відкрилася, кількість міжнародних туристів зростає, проводяться міжнародні заходи та місцеві фестивалі, а великі іноземні та регіональні авіакомпанії відновлюють польоти.

Авіакомпанія Thai Airways International (THAI) у своєму нещодавно оголошеному зимовому розкладі на період з 30 жовтня 2022 року до 25 березня 2023 року виконає рейси 34 європейськими, австралійськими та азіатськими маршрутами. Сюди входять щоденні рейси між Бангкоком та Лондоном, Парижем, Цюріхом, Франкфуртом, Копенгагеном, Сіднеєм, Мельбурном, Токіо, Осакою, Фукуокою, Манілою, Сеулом, Тайбеєм, Гонконгом, Сінгапуром, Джакартою, Куала-Лумпуром та Карачі.

Гран-прі Таїланду 2022 року – третій етап Чемпіонату світу з мотоперегонів MotoGP у Таїланді – пройшов минулими вихідними на міжнародній трасі Чанг у провінції Бурі Рам. Надзвичайно популярний вегетаріанський фестиваль відбувається з 24 вересня по 5 жовтня 2022 року у різних містах по всій країні. Бангкокська художня бієнале – BAB 2022 – пройде з 22 жовтня 2022 року по 23 лютого 2023 року.

12 жовтня в Банг Сарає, за кілька хвилин їзди від Паттайї, відкриється перший у світі повністю брендований парк розваг Columbia Pictures з атракціонами з фільмів «Мисливці за привидами», «Джуманджі», «Готель Трансільванія» та інших блокбастерів.

Наприкінці 2022 року має вийти шосте видання Путівника Мішлен. Вперше у ньому буде представлено Північно-Східний Таїланд. Він доповнить Бангкок, Пхра Накхон Сі Аюттхая, Чіангмай, Пхукет та Пханг-Нга.

Відновлення рейсів до Таїланду з усього світу, а також повернення до допандемічних вимог для в’їзду та продовження термінів перебування туристів — усі ці покращення введені якраз до високого туристичного сезону, що триває з жовтня до березня.