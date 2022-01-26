Деякі туристи з позитивним ПЛР-тестом можуть уникнути карантину в Таїланді

На брифінгу таїландського CCSA – Центру управління ситуацією з COVID-19, що відбувся 25 січня, роз’яснили деякі деталі правил в’їзду в королівство іноземних туристів, які перехворіли на коронавірус.

Як випливає з виступу представника організації, ця категорія мандрівників після поновлення з 1 лютого програм Sandbox («Пісочниця») та Test & Go будуть мінімальні ризики потрапити на карантин у разі виявлення ковіда на відпочинку. Якщо турист переніс хворобу не раніше ніж за 90 і не пізніше ніж за 14 днів до прибуття до Таїланду та має відповідний медичний сертифікат, його не відправлять на 10-денну обсервацію навіть за позитивного результату ПЛР-тесту, зданого перед вильотом. Головне, щоб такого пасажира допустила на борт авіакомпанія – деякі перевізники мають пред’явлення негативного аналізу на ковід перед посадкою в літак – обов’язкова умова.

Перехворілому на коронавірус туристу можуть «вибачити» і позитивний ПЛР-тест, зроблений у перший день після прильоту в королівство. Рішення у таких випадках прийматиме лікар. Він проведе медогляд та визначить, чи дозволяє стан здоров’я мандрівника не відправляти його на лікування до шпиталю або на обсервацію до карантинного готелю. У вакцинованих, але не хворіли на ковід туристів шансів уникнути 10-денної ізоляції при позитивному тесті немає – у легких і безсимптомних випадках карантин в готелі доведеться оплачувати зі своєї кишені, страховка для таких витрат, що виїжджають за кордон, не покриває.

Нагадаємо, згідно з чинними з 1 лютого оновленими правилами в’їзду в Таїланд, туристи, які перенесли COVID-19, повинні зробити хоча б одне щеплення бустерною дозою вакцини, схваленої в королівстві. Ця вимога не поширюється на не досягли 18-річного віку, які подорожують у супроводі батьків або опікунів. Також раніше ми писали, що Тепер туристів до Таїланду пускатимуть за новою державною програмою