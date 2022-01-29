Таїланд: як діяти туристу за позитивного ПЛР-тесту – покрокова інструкція

Вакциновані туристи, які прибувають до Таїланду за програмою Sandbox («Пісочниця»), змушені проходити карантин, якщо ПЛР-тест після прильоту або під час відпочинку виявився позитивним. Особистим досвідом та конкретними рекомендаціями, як діяти у подібних випадках, поділилася в Інстаграмі Наталія, засновник мережі турагентств.

Готель не в курсі

Трохи більше тижня тому Наталя з чоловіком та дітьми прилетіла на Пхукет. Подорож починалася гладко – ПЛР-тести у всіх негативні, ніщо не затьмарювало відпочинок. Проте на 6-й день, коли за умовами програми «Пісочниця» необхідно знову здавати аналізи на ковід, у Наталі виявили інфекцію. Жодних симптомів хвороби ні в неї, ні у супутників при цьому не було. У страховій компанії, від якої у туристів були медичні поліси для тих, хто виїжджає за кордон, пояснили: оскільки потреби у госпіталізації немає, то перебування на 10-денному карантині доведеться сплачувати за свій рахунок. Страховик тільки забезпечить новими зворотними авіаквитками, якщо повертатися з Таїланду доведеться після закінчення терміну туру.

Готель, в якому проживала Наталя із сім’єю, запропонував лише чотири варіанти карантинних готелів для подальшого проходження обсервації. Жоден із них туристів не влаштував – перспектива тулитися із двома дітьми у тісному номері ентузіазму не викликала. Наталі довелося самій розшукувати в інтернеті актуальні правила ізоляції ковидних на Пхукеті. Як з’ясувалося, з 19 січня діє положення, згідно з яким проходити карантин можна в будь-якому об’єкті розміщення, що входить до системи SHA+, головне, щоб він погодився прийняти туристів. Ті, хто готовий платити за комфортні умови, можуть забронювати і вілли SHA+ (просто SHA без добавки + в абревіатурі не підходять). Крім того, при позитивному ПЛР-тесті у відпочиваючих є право один раз перездати аналіз, і якщо він виявиться негативним, можна продовжити відпочинок без обсервації. Наталя зробила повторний тест, викликавши співробітників медичної лабораторії в готельний номер – така послуга обійшлася 4 тис. бат. На жаль, результат знову виявився позитивним.

«Дивно, але керівництво готелю нічого не знало про актуальні карантинні правила. Більше того, всіляко перешкоджало переїзду в заброньовану нами для обсервації віллу SHA+, стверджуючи, що ми маємо право вибрати лише один із запропонованих нам готелів», – пояснює Наталя. У результаті сім’я все ж таки заселилася в карантинну віллу, там дали згоду і надали трансфер.

Умовами на віллі сім’я задоволена: можна замовляти продукти чи готові страви із ресторанів через службу доставки, є басейн. «Щоправда, дуже сумуємо за морем», – пише Наталя в Інстаграмі. Тим, кому не пощастить отримати позитивний результат ПЛР-тесту під час відпочинку на Пхукеті, вона радить не втрачати оптимізму і мати на увазі наведені нижче правила.

Що робити, якщо виявлено ковід?

– Переконайтеся, що у довідці про ПЛР-тест вказані саме ваші дані: прізвище та ім’я, назва готелю, дата здачі аналізу. Буває, що помилково надсилають чужі результати. У такому разі зверніться на ресепшен готелю та попросіть організувати надсилання коректного документа.

– Якщо результат все ж таки ваш, то протягом 24 годин ви маєте право скласти повторний тест за умов відсутності симптомів захворювання і коли значення CT (cycle threshold) при первинному тесті вище або дорівнює 30. Для проведення процедури зв’яжіться з медичною лабораторією – їхні співробітники приїдуть у ваш готельний номер.

– Якщо результат повторного тесту негативний, дозволяється продовжувати відпочинок, дотримуючись запобіжних заходів: носити маску, мити руки, дотримуватися дистанції.

– При позитивному результаті повторного тестування доведеться залишатися у готельному номері та бронювати за свій рахунок для проходження 10-денного карантину готель або віллу SHA+ (SHA не підходять, звертайте увагу на наявність «+» у категорії). Домовтесь про заселення, об’єкт розміщення повинен надати трансфер для переїзду та візит лікаря на 10-й день – він видасть довідку про закінчення карантину, яка дозволяє вільно пересуватися Таїландом.

– Якщо ті, що проживали з вами на відпочинку, не захворіли, але теж залишаються з вами на карантин, їм необхідно здати ПЛР-тести на 7-й день обсервації та завантажити результати в мобільний додаток Morchana.