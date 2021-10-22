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Став відомий хитрий трюк, що дозволяє пасажирам отримати свій багаж в аеропорту першими

Гліб Парфененко
Став відомий хитрий трюк, що дозволяє пасажирам отримати свій багаж в аеропорту першими

«Останнім прийшов – першим пішов», – такий лайфхак представив британським туристам на сторінках The Sun Томас Ло Скіуто, робочий на трапі і агент на вході в регіональний аеропорт в США. Видання в своїй «авіаційній» рубриці ділиться різними корисними порадами для туристів в аеропорту і в літаку. На цей раз висвітлюється актуальна проблема для тих, хто ненавидить чекати біля багажної стрічки.

Є один спосіб підвищити ваші шанси, що ваша сумка першою потрапить на багажну карусель – зареєструйтеся в останніх рядках – запевняє експерт. «Валізи завжди будуть завантажуватися спереду назад на візки для багажу, тому, якщо ви зареєструєтесь в останню чергу, ваші сумки будуть в останній візку, яку загрузять в літак. Це означає, що їх першими вивантажать в пункті призначення», – стверджує експерт.

Крім цих рад, видання озвучує ще деякі способи отримати пріоритетну видачу багажу. Це, очікувано, польоти першим або бізнес-класом, а також отримання особливого статусу в авіакомпанії, приєднавшись до клубу часто літаючих пасажирів, які також отримують пріоритетний статус. Відзначимо, що дану акцію підтримують і деякі українські перевізники.

Втім, кращий спосіб не чекати багажу – це просто його не брати і літати тільки з ручною поклажею. На що туристів – в тому числі, і українських, додатково «провокують» тарифи.

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