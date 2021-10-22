Стал известен хитрый трюк, позволяющий пассажирам получить свой багаж в аэропорту первыми

«В последнее пришел — первым ушел», — такой лайфхак представил британским туристам на страницах The Sun Томас Ло Скиуто, рабочий на трапе и агент на входе в региональный аэропорт в США. Издание в своей «авиационной» рубрике делится различными полезными советами для туристов в аэропорту и в самолете. На этот раз освещается актуальная проблема для тех, кто ненавидит ждать у багажной ленты.

Есть один способ повысить ваши шансы, что ваша сумка первой попадет на багажную карусель — зарегистрируйтесь в последних строках — уверяет эксперт. «Чемоданы всегда будут загружаться спереди назад на тележки для багажа, поэтому, если вы зарегистрируетесь в последнюю очередь, ваши сумки будут в последний коляске, которую загрузить в самолет. Это означает, что их первыми выгрузят в пункте назначения », — утверждает эксперт.

Кроме этих советов, издание озвучивает еще некоторые способы получить приоритетную выдачу багажа. Это, ожидаемо, полеты первым или бизнес-классом, а также получения особого статуса в авиакомпании, присоединившись к клубу часто летающих пассажиров, также получают приоритетный статус. Отметим, что данную акцию поддерживают и некоторые украинские перевозчики.

Впрочем, лучший способ не ждать багажа — это просто его не брать и летать только с ручной кладью. На что туристов — в том числе, и украинских, дополнительно «провоцируют» тарифы.