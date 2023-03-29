Складено рейтинг найдорожчих міст світу для ділових поїздок

Консалтингова компанія ECA International склала рейтинг міст світу, де ділові туристи зазнають найбільших витрат. Окремо аналітики порахували, скільки коштують бізнес-поїздки в регіони Азії.

У ТОП-10 – 4 міста США

Консалтингова компанія ECA International представила ТОП-10 найдорожчих міських напрямків для ділових поїздок.

Аналітики вивчили щоденні витрати бізнес-мандрівників у 457 міст у 196 країнах. Основними критеріями розглядалися вартість номера в готелі 4*, харчування, послуги пральні, поїздки на таксі, напої та непередбачені витрати.

Згідно з висновками дослідження, найдорожчим місцем у світі для ділових поїздок за підсумками 2022 року другий рік поспіль став Нью-Йорк: у середньому бізнес-туристи витрачають у цьому місті 796 доларів на добу.

Порівняно з 2021 роком витрати ділових мандрівників у Нью-Йорку збільшились на 8%. До ТОП-10 увійшли ще три міста США: це Вашингтон (3 місце, витрати – 658 доларів на добу), Сан-Франциско (5 місце, 609 доларів) та Лос-Анджелес (7 місце, 584 долари).

Дорого обходяться діловим туристам та поїздки до Швейцарії: Женева (700 доларів) та Цюріх (641 долар) посідають друге та четверте місце відповідно.

Традиційні ділові центри Європи – Лондон (8 місце, 583 долари) та Париж (10 місце, 557 доларів) – також увійшли до ТОП-10. Ще у першій десятці за витратами – Тель-Авів (6 місце, 594 долари) та Луанда, столиця Анголи (9 місце, 564 долари).

Найдорожчий для бізнес-туристів в Азії – Гонконг

Згідно з звітом ECA International, Гонконг другий рік поспіль – найдорожче місто в Азії для ділових мандрівників. Ділова поїздка до цього фінансового центру коштує в середньому 520 доларів на добу, що ставить Гонконг на 16 місце серед найдорожчих напрямків для бізнес-подорожей.

За сумою середніх витрат Гонконг лише на 5 доларів обійшов Сінгапур (515 доларів, 19 місце у світі).

Сінгапур обігнав Токіо (37 місце, 424 долари), Шанхай (50 місце, 392 долари), Сеул (57 місце, 380 доларів), Дакку (59 місце, 376 доларів), Тайбей (62 місце, 372 долари), Пекін (66 місце, 371 долар), Йокогаму (87 місце, 350 доларів), а також Сіньчжу (90 місце, 349 доларів).

У дослідженні ECA International наголошується на тому, що інфляція в багатьох країнах Азії сприяла значному збільшенню витрат на ділові поїздки. Витрати зросли найбільше таких країнах, як Шрі-Ланка, Лаос, Пакистан і Казахстан.