Сезон у Домінікані: коли краще відпочивати у пляжному сезоні 2022

Тропічні джунглі, білі пляжі з блакитною водою, незвичайні високі пальми, мальовничі гори – це приваблює в Домінікану любителів романтичного відпочинку. Чудова країна в Карибському морі славиться водними розвагами, запальною музикою та вишуканою кухнею. Головне питання туристів, які вперше збираються в Домінікану, коли краще їхати відпочивати? Наш огляд місцевого клімату щомісяця допоможе уникнути неприємних погодних сюрпризів.

Коли сезон у Домінікані – найкомфортніший час

Погода в Карибському регіоні — це вічне літо без різкої температурної різниці між сезонами. Море залишається теплим і взимку, і влітку. Але, вибираючи сезон для відпочинку, важливо враховувати нюанси тропічного клімату.

Влітку, а точніше з травня по жовтень, у Домінікані найспекотніший час, вода перетворюється на парне молоко. З мінусів – висока вологість, тут все залежить від того, чи добре ви її переносите. Літній сезон деякі називають сезоном дощів, але опадів не набагато більший, ніж в інші місяці, і вони часто короткочасні. Із серпня по жовтень підвищується ймовірність появи ураганів та високих хвиль, найнестабільніший місяць у цьому плані – вересень.

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До листопада вітри стихають, і починається найкомфортніший період для любителів поніжитися на пляжах. До квітня встановлюється м’яке тепло із достатком сонячних днів. Дощі йдуть рідко, переважно ночами. Море тепле – до +25?

Ідеальний час для пляжного відпочинку в Домінікані: листопад, грудень, березень, квітень. М’яке сонце, тепла вода, мінімум дощів та вітру, така погода відмінно підійде для сімейного відпочинку. Це час, коли діти найкраще адаптуються до місцевого клімату.

Але навіть у період високого сезону є періоди, на які варто звернути увагу. Погода у січні – лютому для когось здається прохолодною, з’являються вітер та хвилі, періодично йдуть короткочасні дощі, іноді буває хмарно. Ви напевно купуєте і позагораєте, але до нетривалої зміни погоди повинні бути готові. До речі, на цей час у Домінікані проводиться традиційний карнавал. Найцікавіше спостерігати за святом у столиці (Санто-Домінго), хоча мальовничі ходи відбуваються на всіх курортах.

У лютому – березні до острова в районі півострова Самана підпливають горбаті кити. Спостерігати з берега шлюбні ігри рідкісних тварин – унікальна розвага для любителів дикої природи. Місцеві агенції пропонують морські круїзи, що дозволяють побачити стрибки китів зблизька. Незвичайні враження гарантовані!

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Сезон дощів у Домінікані

Головна особливість домініканського клімату — відсутність звичних нам часів року. Погода умовно визначається двома сезонами – сухим та вологим. Період тропічних злив припадає на кінець весни, літо та початок осені. Вже у травні дощів стає більше.

Опади випадають ночами, рідше – вдень. Туристам, які розслабляються на пляжі, це не завдає великих прикрощів. Теплий дощ при температурі повітря +25+33С сприймається як освіжаючий душ. Вже за півгодини знову сяє спекотне сонце. Кількість опадів залежить від розташування курорту. На південному заході та північному узбережжі дощів менше.

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Головна особливість дощового сезону – спека та висока вологість повітря, вона може досягати пікових показників – 85%. Люди зі слабким здоров’ям, особливо літні, можуть почуватися погано. Їм краще відправитися відпочивати в Домінікану наприкінці осені чи взимку, коли вологість знижується.

Восени дощів випадає не менше, ніж улітку, але до кінця жовтня кількість опадів скорочується, ура!

Сезон дощів супроводжується сильними вітрами, що часто набувають характеру ураганів. Але вони приходять завжди із заходу, обрушуючись на береги сусідньої республіки Гаїті. Територію Домінікани чудово захищають від ураганів Центральні Кордильєри – гори на західному кордоні країни.

Протягом усього вологого сезону море залишається теплим — не нижче +25? С. Короткі дощі не заважають основним видам відпочинку — купанню, серфінгу та віндсерфінгу, морським прогулянкам та рибалці. Вода залишається блакитною та чистою, але після дощів може бути каламутною.

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Навіть якщо злива затягнулася, нескладно знайти альтернативу пляжному відпочинку. Готелі проводять розважальні заходи усередині приміщень. Сезон дощів у Домінікані збігається з безліччю дивовижних свят — фестивалями манго, квітів, бугаїв та національного танцю меренге. Дощові вечори цікаво провести у місцевих ресторанах. Тут подають національні страви з м’яса та морепродуктів (спробуйте, наприклад, домініканський суп санкочо), екзотичні фрукти та знаменитий карибський ром.

Коли в Домінікані водорості

Чудові карибські курорти страждають від неприємної природної особливості – часом тут багато водоростей-саргас. Вони періодично накопичуються в прибережних водах і завдають незручностей своїм неприємним запахом.

Можна спробувати уникнути цієї проблеми, але поява водоростей практично завжди непередбачувана. Саргасси не виростають біля Домінікани, а заносяться сюди течією. Влітку дмуть циклони, що змивають водорості з Атлантики до західних берегів Домініканської республіки, тому з травня до вересня ймовірність їх появи зростає. Є курорти, де саргасс практично не буває, враховуйте і це при плануванні своєї поїздки.

Найбільше саргас скупчується біля курорту Пунта-Кана (переважно на пляжах Кабеса де Торо, Баваро та Арена Бланка). Але, з іншого боку, саме в Пунта-Кані розташована велика кількість преміальних готелів, які роблять все можливе, щоб зберегти чистоту своїх пляжів (а пляжі тут найкрасивіші, з білим піском). За 20 метрів від берега встановлюються хвилерізи, які затримують просування саргас. Вранці, ще до приходу туристів, водорості прибирають із піску. Та й не треба уявляти, що водорості тут бувають цілий рік. Якщо їх раптом принесла течія, то затримуються вони ненадовго, часто лише на пару днів.

Головне, чим тішить Домінікана — сезон для відпочинку без водоростей триває 11 місяців на рік. Море буває особливо чистим восени, коли закінчується сезон ураганів і саргасси повністю забирає вітрами.

Погода в Домінікані по місяцях

Збираючись відпочивати в «країні вічного літа», потрібно з’ясувати всі нюанси – періоди вітрів та злив, тропічної спеки та прохолодної погоди. Погода під час подорожі має відповідати вашому здоров’ю. Але тим і чудова Домінікана сезон для відпочинку по місяцях легко вибрати на будь-який смак!

Зима

Зимові місяці в Домінікані вважаються місцевими мешканцями найхолоднішими. Але тутешній «холод» дуже відносний – не нижче +21?

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Грудень

Початок зими відрізняється приємним теплом – від +20? З раннього ранку до +30? З в середині дня. Опади нетривалі і рідкісні — приблизно двічі на тиждень невеликий дощ. Дрібні примхи погоди не заважають досхочу насолодитися пляжним відпочинком. Купальний сезон у самому розпалі, оскільки вода навіть уночі зберігає температуру +28? С. Сонце залишається в небі 5,7 годин щодня, що цілком достатньо для відмінної засмаги.

Грудень порадує свіжістю та приємним морським бризом. У цей час вологість повітря невисока, тому денна спека переноситься легше. Починається комфортний період для огляду визначних пам’яток та відвідувань національних парків.

Грудень у Домінікані – найкращий сезон для відпочинку з дітьми. Відсутність злив та сильних вітрів дозволяє хлопцям цілий день проводити на повітрі. Малюки у цей час легко переносять денну спеку.

Січень

Домініканці вважають січень найхолоднішим місяцем року. Верхній поріг температури днем ​​- від +27? С, вночі – не нижче + 20? С. Сонце активно 5,7 годин. Морська вода прогрівається до +26? С. Дощі бувають, але короткі, і частіше надвечір. Зрідка вночі відбуваються грози. Може з’явитись вітер, а з ним і хвилі. З появою вітру може стати прохолодно, так що не забудьте взяти з собою в поїздку кофту, про всяк випадок!

Загалом, січень у Домінікані – чудовий час для тих, хто не любить спеку та високу вологість, але все-таки хоче саме пляжного відпочинку.

Лютий

В останньому зимовому місяці температура вдень піднімається до +27? С, море прогрівається до +26? З. Тривалість світлового дня збільшується до 6,3 години. Іноді може виникати вітер. Дощі у лютому бувають, але не щодня. Лише ночами проносяться короткі тропічні грози. Вологість повітря невисока.

Лютнева погода підходить для будь-якого активного відпочинку – екскурсій, морських круїзів, водних видів спорту. У цей час відпочивати у Домінікані комфортно на будь-якому курорті.

Весна

Весняна погода стає теплішою, сильний вітер вщухає – знову ідеальні пляжні картинки.

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Березень

З настанням весни тривалість дня зростає – сонце залишається у небі вже на 7,4 години. Вдень повітря прогрівається до +33? С, а вода — до +26? С. Завдяки цьому березень вважається часом високого сезону. Можна купатися і засмагати, не побоюючись дощів, – березень можна назвати “сухим” місяцем. Грози рідкісні, і трапляються лише вночі.

Вологість повітря поступово зростає. Але березнева погода, як і раніше, захоплює туристів прохолодним бризом, що пом’якшує денну спеку. Це комфортний період, коли краще їхати відпочивати з дитиною дошкільного віку. На м’якому сонці малюк не застудиться та не перегріється.

Березень – чудовий період для екскурсій. Цікаво буде покататися на яхті вздовж узбережжя з мангровими гаями, вирушити на прогулянку у відкрите море і можливо побачити китів.

Квітень

Це місяць, коли потихеньку починається сезон дощів і закінчується благодатна суха погода. Наростає спека – вдень термометри показують +31? С, вночі до +28? С. Одночасно збільшується вологість повітря. Слід остерігатися сонячних променів, які стають більш пекучими. Бажану прохолоду дає море, що прогрівається до +27?

Тривалих дощів не варто побоюватися. Вони йдуть 5-6 разів на місяць, у другій половині дня. Вітер трохи посилюється, але хвилі невисокі.

Навесні зростає популярність північних курортів (взимку там прохолодно). Особливо цікавим відпочинок на Атлантичному узбережжі буде для серферів та любителів інших водних активностей. Курорт Пуерто-Плата багато хто порівнює з індонезійським Балі.

Травень

Якою б прекрасною не була Домінікана, сезон для відпочинку по місяцях погіршується до травня. Розпочинається період інтенсивних дощів. Зливи бувають кожні 3 дні. На щастя туристів, дощі ллють ночами, тому всі 6 сонячних годин на день можна провести на пляжі.

Температура сприяє сонячним ваннам — до +32? З днем. Нічні прогулянки будуть не менш комфортні, тому що тепло тримається на позначці +27? С. Помірні вітри не заважають купатися. Море чисте та тепле, до + 28 °С. Тільки після нічних гроз вода може бути каламутною вранці.

Вологість повітря зростає, тому спека відчувається сильніше. Людям, які страждають на гіпертонію, краще вибрати інший сезон для відпочинку на домініканських курортах. Але ті, хто добре переносить жаркий та вологий клімат, отримають задоволення від відпочинку у цей час.

Відпочинок у травні практично завжди дешевший – починається низький сезон, і вартість турів падає. Тож можна і відпочити у райському місці, і заощадити.

Літо

Літо в Карибському регіоні – пора тропічної спеки, сильних гроз та штормів. Настає низький сезон, коли приплив туристів трохи зменшується. Але любителі екзотичного відпочинку знайдуть для себе чимало приємного у літній Домінікані. До того ж улітку – сезон манго!

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Червень

Максимальна денна температура становить +33? С. У поєднанні з високою вологістю це відчувається як спека. До вечора стає комфортніше – від +23 до +28? С. Для пляжного відпочинку це не завада, хто любить спеку і тепле море – для вас саме час в Домінікані.

Дощі йдуть частіше, ніж у травні, але стають коротшими. Рано вранці або о п’ятій годині дня можна потрапити під теплу зливу. Вночі часто гримлять грози. Окрім дощів, сезон дивує ураганами. Але вони ще не такі сильні, як восени.

Липня

Вологий тропічний клімат на повну силу проявляється у середині літа. Температура повітря до +33? С, і навіть вночі не буває нижче +23? С. Морська і океанська вода залишається теплою – до +28?

Проте радощі купальників можуть затьмарюватися дощами. Сильні зливи з грозами відбуваються у розпал дня. Вологість повітря зростає до 65%, створюючи відчуття задухи. Справжні урагани цієї пори рідкі, частіше дмуть штормові вітри.

Серпень

Кінець літа – дуже нестабільний сезон у Домінікані. Спека та вологість досягають пікових висот. Вдень термометр показує +33 С, а пекуче сонце в небі майже 8 годин. Вночі не набагато прохолодніше, +24? З і вище.

Море і океан розігріті до +29? С, вода найтепліша саме в серпні. Опади можливі 11 днів на місяць. Іноді дощ починається двічі на добу — у середині дня і надвечір.

Серпень у Домінікані – час, коли налітають західні урагани. Але більшість їх руйнівної сили стримується горами.

Осінь

Поворот від вологого сезону до сухого починається восени. Все ще жарко, але менш задушливо, і знижується загроза ураганів. Досвідчені мандрівники стверджують, що краще відпочивати в Домінікані саме восени.

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Вересень

Спека, дощі та шторми – головні характеристики вересневої погоди. Острів буквально купається у сонці, що залишається над горизонтом майже 9 годин. Денна температура +33? С. Ночі теж не можна назвати свіжими – вище +23? С. Триває період тропічних дощів. Повітря постійно вологе і задушливе. Але купатися можна навіть під час дощу – вода дуже тепла.

Урагани, що турбують восени Кубу та Республіку Гаїті, майже не доходять до домініканських курортів. Вони виявляються штормовим вітром увечері.

Жовтень

Любителі поніжитися на пляжі будуть у захваті – понад 8 сонячних годин на добу! Денна температура +30-31? З забезпечує відмінний купальний сезон. Не менш приємні вечірні прогулянки і нічні вечірки при +22? С. І найпрекрасніший штрих – море, що вдень і вночі зберігає тепло +29?

Екзотичну ідилію не порушують дощі — вони бувають, але їхня загальна кількість починає знижуватися, вологий сезон добігає кінця.

Листопад

Осінь дається взнаки зменшенням сонячного годинника — всього 6,2 на добу. Але цього часу достатньо, щоб добре засмагнути. Температура теж спонукає до пляжного відпочинку – повітря прогрівається до +31? С, вода до +28? С. Гуляти можна до пізнього вечора, так як вночі більше +20?

У листопаді не варто турбуватися через дощі, вони теплі та не тривалі, спостерігаються ближче до вечора чи вночі.

Листопад відкриває високий сезон і відпочиваючих стає більше. Туристи приїжджають не тільки заради купання в теплому морі, але й для занять серфінгом, віндсерфінгом, снорклінгом.

Домінікана – коли дешевше їхати відпочивати

Ми радимо для поїздки найкомфортніші місяці – другу половину осені, зиму та початок весни. На вартості туру можна заощадити, якщо чекати на гарячі пропозиції. Вони бувають у грудні перед новорічними святами та у лютому, часто з’являючись перед самим вильотом.

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Ось ще кілька підказок, коли дешевше летіти до Домінікани. Тури зі знижками точно бувають у серпні та вересні. Загалом саме в низький сезон з травня по вересень особливо багато пропозицій у всіх туроператорів.